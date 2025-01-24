Через таможню в Челябинской области не пропустили более 18 тонн лосося

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в приграничном пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области задержали машину с 18,2 т свежемороженого лосося из Казахстана. Из-за неправильно оформленных ветеринарных сертификатов транспорт с продукцией вернули обратно, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Лосось следовал из Карагандинской области Казахстана в Самару. Однако при проверке документов возникли несоответствия дат на различных этапах поставки продукции. Так, в сертификате указано, что рыба произведена в Чили с 26 по 27 июля 2024 года, но в страну перегрузки — Литву — она якобы поступила за две недели до этого. Не совпали и сведения о производителе. Кроме того, сертификаты составили через три месяца после поступления рыбы на склад в Литву, а названия предприятия-изготовителя были разными в документах и на маркировке. Место, где хранилась рыба в стране перегрузки, имело статус «временные ограничения». В результате ввоз партии лосося в Россию был запрещен , а груз отправлен обратно в Казахстан.

Виталина Ярховска