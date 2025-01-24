«Салават Юлаев» победил «Сочи» со счетом 8:1

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над командой «Сочи» со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на выезде для уфимского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Салават Юлаев» быстро захватил инициативу и заработал большинство уже на второй минуте, но реализовать его не удалось. На пятой минуте Артем Горшков открыл счет в пользу хозяев, переправив шайбу после броска Никиты Зоркина. Через минуту Шелдон Ремпал удвоил преимущество «Сочи», замкнув передачу Саши Хмелевского. В первом периоде гости еще раз получили большинство, но не смогли забить.

Во втором периоде уфимцы провели две быстрые шайбы: Ремпал отличился в большинстве, а Джош Ливо перехватил шайбу и оформил гол.

В третьем периоде отличились Джош Ливо, Нэйтан Тодди и Егор Сучков.

Олег Вахитов