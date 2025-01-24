Полпред в УрФО Артем Жога изучил инвестпроекты ММК

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ознакомился с крупнейшими инвестиционными проектами предприятия, сообщили в пресс-службе ММК.

Артем Жога увидел работу коксовой батареи №12, введенной в эксплуатацию в июле 2024 года. Производительность комплекса — 2,5 млн т сухого кокса в год — покрывает половину потребности предприятия в этом виде продукции. А выбросы в атмосферу после начала работы батареи должны сократиться на 11,5 тыс. т., уточняют в ММК. Инвестиции в проект составили почти 90 млрд руб. Также комбинат сейчас реализует строительство цехов стальных валков, машиностроительной и литейно-кузнечной продукции. Линии будут выпускать импортозамещающую продукцию, востребованную и другими предприятиями горно-металлургической и машиностроительной отраслей

С 2017 года Магнитогорский металлургический комбинат снизил комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в городе в 3,2 раза. В прошлом году показатель составил 4,8 единиц, в этом ожидается его уменьшение до 4,5 единиц.

В рамках поездки господина Жоги на площадке предприятия состоялось заседание совета по экологической политике при полпреде президента в УрФО, в котором приняли участие руководители комбината.

«ММК активно развивается, внедряются новые технологии. Он не только успешно решает важные для государства производственные задачи, но и уделяет большое внимание экологической повестке. Технические решения, применяемые на предприятии, позволяют существенно снижать объем вредных выбросов в атмосферу», — отметил Артем Жога.

Господин Жога также осмотрел городской курорт «Притяжение», инициатором и инвестором которого выступил председатель совета директоров комбината Виктор Рашников. Проект предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 га, из которых более 200 га уже наполнены спортивными, развлекательными, образовательными и рекреационными объектами. С 2022 года в «Притяжении» побывало более 4 млн посетителей. В текущем году здесь запланировано открытие большого развлекательного центра для семейного отдыха и термального комплекса.

Виталина Ярховска