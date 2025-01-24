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обновлено 07:25

На севере Ростовской области сбили семь украинских БПЛА

В ночь на 24 января силы ПВО уничтожили семь беспилотников на севере Ростовской области. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

БПЛА были сбиты в трех районах региона — Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском. По предварительным данным, обошлось без жертв среди населения. Также нет разрушений на земле.

По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью был уничтожен 121 беспилотник над российскими регионами.

Анастасия Казуков

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