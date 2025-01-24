На севере Ростовской области сбили семь украинских БПЛА

В ночь на 24 января силы ПВО уничтожили семь беспилотников на севере Ростовской области. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

БПЛА были сбиты в трех районах региона — Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском. По предварительным данным, обошлось без жертв среди населения. Также нет разрушений на земле.

По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью был уничтожен 121 беспилотник над российскими регионами.

Анастасия Казуков