обновлено 07:25
На севере Ростовской области сбили семь украинских БПЛА
В ночь на 24 января силы ПВО уничтожили семь беспилотников на севере Ростовской области. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
БПЛА были сбиты в трех районах региона — Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском. По предварительным данным, обошлось без жертв среди населения. Также нет разрушений на земле.
По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью был уничтожен 121 беспилотник над российскими регионами.