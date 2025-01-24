На Кубани 24 января прогнозируют туман и осадки

В пятницу, 24 января, на территории Кубани прогнозируют туманную и ветреную погоду. По данным Краснодарского ЦГМС, возможны осадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В краевой столице прогнозируют небольшой дождь до обеда. Порывы ветра составят до 9 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +11°С.

В восточных районах края ночью температура опустится до -3°С, днем воздух прогреется до +12°С. На Черноморском побережье ожидается переменная облачность с дождями и ветром до 12-14 м/с.

Ночью температура зафиксируется на уровне +5°С, днем — до +12°С.

Нурий Бзасежев