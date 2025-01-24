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Самарский аэропорт Курумоч временно приостановил работу

В международном аэропорту Курумоч для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо этого ограничения также введены в Казани, Нижнекамске (Бегишево), Пензе и Саратове. По данным Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 24 января в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Андрей Сазонов

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