Самарский аэропорт Курумоч временно приостановил работу

В международном аэропорту Курумоч для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо этого ограничения также введены в Казани, Нижнекамске (Бегишево), Пензе и Саратове. По данным Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 24 января в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Андрей Сазонов