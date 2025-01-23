ХК «Сочи» крупно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче 47-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Матч закончился со счетом 1:8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Уже на четвертой минуте гости вышли вперед после точного броска Артема Горшкова. На шестой минуте канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал удвоил преимущество своей команды. Начало второго периода осталось также за уфимцами. На 25-й минуте Шелдон Ремпал оформил дубль, а через 30 секунд форвард из Канады Джошуа Ливо забил четвертую шайбу в ворота «Сочи». На 37-й минуте Ремпал оформил хет-трик. В начале третьего периода в составе «Салавата Юлаева» отличился еще один канадец Нэйтан Тодд. На 46-й минуте Ливо забил во второй раз в этой встрече. На 53-й минуте шайбу в составе «леопардов» забросил Василий Мачулин. На 57-й минуте гости поставили точку в матче, когда отличился Егор Сучков. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:8.

После 47 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 26-го января на своем льду с «Северсталью».

Евгений Леонтьев