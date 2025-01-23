Директора вынесли на свалку

В городском учреждении «Полигон», управляющем крупнейшей в городе свалкой — в Софронах, сменился директор. На место Василия Быкова, возглавлявшего учреждение последние десять лет, назначен Ян Лобанов. По данным мэрии, новый руководитель вступил в должность 15 января. По словам источника «Ъ-Прикамье», ротация кадров не связана с жалобами жителей на плохую уборку мусора в начале года, а контракт господина Быкова истек еще 28 декабря. Ранее были анонсированы планы по возведению в Софронах мусоросортировочного комплекса. Эксперты полагают, что новый руководитель понадобился «Полигону» из-за строительства нового предприятия, а также ввиду изменений в деятельности учреждения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Лобанов

Фото: ВК Яна Лобанова Ян Лобанов

Фото: ВК Яна Лобанова

22 января руководителем муниципального бюджетного учреждения «Полигон», управляющего полигоном ТБО в Софронах, назначен Ян Лобанов. Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», господин Лобанов также числится директором ООО «Терминал Порт», занимающегося управлением недвижимым имуществом. Сама компания контро­лируется чешской «Далтамен», которая в свою очередь принадлежит бывшему акционеру «Порта Пермь» Чарльзу Батлеру.

На протяжении десяти последних лет МБУ возглавлял Василий Быков.

В пермской мэрии сообщили «Ъ-Прикамье», что Ян Лобанов был назначен новым директором МБУ «Полигон» 15 января. Причину ротации кадров в администрации не уточнили.

Отметим, что в начале года прокуратура Пермского края сообщила о жалобах жителей города на работу служб по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник в мэрии, проверки надзорного органа не являются причиной ухода господина Быкова. По данным собеседника, его контракт истек 28 декабря, и он якобы давно выразил желание покинуть учреждение.

Василий Быков возглавил «Полигон» в 2015 году. Он возглавлял торговый центр «Бинес-Галереи» бизнесмена Сергея Панфилова, в то время контролировавшего возчика мусора «Чистый город».

МБУ «Полигон», управляющее полигоном ТБО в Софронах, было реорганизовано из одноименного предприятия в 2023 году. Тогда же учреждению были переданы функции по сносу аварийного жилищного фонда. В конце 2024-го власти решили дать ему новый функционал: «Полигон» выиграл два лота на конкурсе регионального оператора АО «ТКО ПРО» общей стоимостью 764 млн руб. и с этого года занялся вывозкой мусора. Контакты заключены на два года. «Полигон» обсуживает Мотовилихинский, часть Свердловского и Индустриального районов Перми.

Напомним, на месте действующего полигона в Софронах к 2026 году планируется возвести мусоросортировочный комплекс (МСК) общей стоимостью 4,6 млрд руб. Экотехнопарк будет рассчитан на переработку ТКО в объеме 250 тыс. тонн в год. Срок концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет. Концессионером строительства выступает ООО «Энвиком-Пермь». В год на обработку на МСК должно поступать не менее 250 тыс. тонн отходов. Общий объем инвестиций в проект составляет 4,6 млрд руб. Из них на создание комплекса по обработке ТКО планируется направить 3,4 млрд руб., на строительство комплекса по производству биогаза путем энергетической утилизации фракции, входящей в ТКО,— 1,2 млрд руб.

На сегодня в Пермском крае действуют пять мусоросортировочных линий: в селе Лобаново Пермского муниципального округа, Краснокамске, Лысьве, Кудымкаре и Верещагино. Две из них — экотехнопарки компании «Буматика», расположенные в Краснокамске (мощность 60 тыс. тонн в год) и Лысьве (мощность 50 тыс. тонн в год). Мощность комплекса в Лобаново составляет 20 тыс. тонн в год.

По словам бывшего вице-премьера Пермского края Антона Удальева, на пост руководителя МБУ «Полигон», вероятно, рассматривался человек, разбирающийся в финансовых процессах учреждения. Задачи предприятия изменились — оно занимается вывозкой мусора, при этом на самом полигоне начинается строительство завода. «В данном случае на пост руководителя понадобилась кандидатура с широким спектром функционала, так как сейчас придется учитывать не только операторскую деятельность полигона, но и контроль по взаимодействию с концессионером проекта будущего предприятия»,— пояснил господин Удальев.

Бывший гендиректор регионального оператора ТКО Тимур Филимонов отметил, что строительство нового завода планируется на другой площадке, рядом с действующим полигоном. В компетенции нового руководителя, по словам господина Филимонова, кроме работы по организации вывоза ТКО в городе, войдет деятельность в области экологии и технологии складирования.

Анастасия Леонтьева