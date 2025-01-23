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В Ярославской области снизился уровень преступности

В Ярославской области в 2024 году на 14% сократилось количество зарегистрированных преступлений. С докладом об итогах года выступил начальник регионального УМВД России Алексей Школкин.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В регионе в прошлом году на 12% снизилось число преступлений, совершенных против жизни и здоровья, в том числе на 13% меньше произошло фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Число преступлений против собственности упало на 15%. Лучшую динамику по снижению в этой категории показали грабежи — их стало на 32% меньше. Еще на 18% снизилось число краж.

В прошлом году из незаконного оборота полицейские изъяли более 790 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Сотрудники МВД пресекли работу девяти крупных нарколабораторий.

Алла Чижова

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