В Березниках устранили нарушения работы водозабора

Дефект на водозаборе «Усолка» в Березниках выявлен и устранен. Как сообщил в своем telegram-канале глава муниципалитета Алексей Казаченко, в настоящее время идет наполнение системы, к полуночи ожидается восстановление режима водоснабжения. «Утром оперативный штаб – проведем “разбор полетов”», - подчеркнул господин Казаченко.

Ранее сообщалось, что на водозаборе в Березниках произошла авария, водоснабжение в муниципалитете было частично отключено. По данным прокуратуры, на водопроводе между станциями первого и второго подъемов водозабора произошло повреждение.