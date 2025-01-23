Петербургский суд признал треки рэпера Молодой Калуга запрещенными в России

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга поддержал иск прокурора и запретил распространять в России несколько песен рэпера Молодой Калуга из-за пропаганды насилия, употребления алкоголя и наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В районную прокуратуру из-за содержания композиций обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просила признать запрещенными к распространению среди детей песни «Больше», «Джип», «Марафет» и «Narko-9».

Тексты треков отправили на экспертизу. Она подтвердила, что композиции содержат признаки нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, выявлена информация, которая может побуждать к употреблению алкоголя и запрещенных веществ. Помимо этого, треки могут обосновывать или оправдывать насилие или жестокость, побуждать к таким действиям в отношении людей или животных. Также присутствует нецензурная лексика.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Колпинский суд запретил к распространению клип Моргенштерна (признан иноагентом Минюстом РФ).

Татьяна Титаева