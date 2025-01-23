Ликвидаторы разлива мазута обследовали в Черном море 3,4 тысячи квадратных километров

В ходе работ по ликвидации последствий разлива мазута специалисты обследовали в Черном море свыше 3,4 тыс. кв. км акватории. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды России Фото: Минприроды России

При этом из них 44 кв. км обработано сорбентом. Собрано и утилизировано 2270 т мазутосодержащей жидкости.

Сразу после крушения танкеров Минтранс сформировал группировку из 28 судов, 20 водолазов ведут постоянный мониторинг акватории. Для транспортировки откачанного мазута железной дорогой сконцентрировано достаточное количество цистерн, заявил министр.

Работу по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239», кормовая часть которого находится в районе мыса Панагия, планируют завершить до конца января.

Крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, произошло во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате аварии нефтепродукты попали в акваторию Черного моря. В связи с катастрофой был объявлен режим ЧС федерального уровня. В четверг стало известно, что правительство РФ направит Краснодарскому краю 1,5 млрд руб. на возмещение расходов по ликвидации ЧС.

Михаил Волкодав