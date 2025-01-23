В пятницу в Черноземье будет облачно, выпадет небольшой снег, от -6°С до 0°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 24 января, ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег. Температура будет варьироваться от -6°С до 0°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается облачная погода при -2°С, временами небольшой снег. Днем — облачно при 0°С, выпадут небольшие осадки.

В Воронеже ночью температура составит -4°С, ожидается небольшой кратковременный снег. Днем столбики термометра покажут -1°С, будет облачно и без осадков.

В Курске температура составит от -4°С днем до 0°С ночью, будет облачно, может пойти небольшой кратковременный снег.

В Липецке в течение суток будет облачно, без осадков. Столбики термометра покажут от -5°С до -2°С.

В Орле ночью ожидается облачность с прояснениями при -4°С, без осадков. Днем — облачно при 0°С, без осадков.

В Тамбове ближайшей ночью ожидается облачность при -6°С, временами выпадет небольшой снег. Днем также ожидается облачная погода при -3°С, без осадков.

Анастасия Колпачева