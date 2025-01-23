Глава Минприроды: при подъеме танкеров нужно быть готовыми к форс-мажору

Глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предупредил, что при подъеме затонувших частей танкеров из Черного моря, нужно быть готовыми к форм-мажору и подготовиться к приему новой партии отходов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Он отметил, что еще не принято решение о том, будет ли производиться подъем трех затонувших частей танкеров или откачка мазута. Но в любом случае, властям следует быть готовыми на случай форс-мажора. То есть, места временного хранения и утилизации должны быть свободны и готовы принять новую партию отходов, подчеркнул министр в ходе совещания, видеозапись которого опубликовал Кремль.

Михаил Волкодав