«Дональд Трамп сделал первый ход»

В Кремле не удивлены последними заявлениями Дональда Трампа. Ранее президента США предложил Москве в оперативном порядке заключить сделку по Украине. В противном случае Вашингтон обещает новую волну санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона по-прежнему готова к равноправному диалогу, однако настроена услышать конструктивные сигналы, а не только очередные угрозы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее обменом информационными ударами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В Кремле не стали торопиться и как-то специально реагировать на пассаж или угрозу Дональда Трампа в адрес Российской Федерации. 47-й президент Соединенных Штатов ранее предложил Москве заключить сделку с Украиной. В противном случае он обещал жесткие санкции, но при этом отметил, что русскому народу он не враг и с президентом России Владимиром Путиным у него хорошие отношения. Соответствующие вопросы были заданы Дмитрию Пескову в рамках ежедневного общения с прессой. Пресс-секретарь президента России дал развернутый ответ, что, мол, ничего страшного не произошло, мы к этому привыкли, они там постоянно грозят санкциями.

Представитель Кремля Дмитрий Песков: Трамп в первую итерацию своего президентства наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему очень нравились в ходе его первого срока. А так мы очень внимательно наблюдаем за риторикой и всеми заявлениями.

Иными словами, говорить и писать в социальных сетях можно что угодно, в данном случае нужна конкретика. Пока ее нет, все это можно списать на эмоции, но не более того. Между тем агентство Reuters со ссылкой на некие высокие кремлевские источники сообщило о том, что российское руководство считает, что цели и задачи СВО в основном достигнуты, поэтому есть прямой смысл перейти к переговорам на фоне тяжелой ситуации в национальной экономике, которая вызывает все больше беспокойство власти. В Кремле опровергли лишь последнюю часть, мол, в целом у нас все хорошо, конечно, трудности есть, но у кого их нет.

Тем временем Владимир Зеленский, находясь в Давосе, в интервью другому уважаемому агентству Bloomberg сообщил, что готов к переговорам, если лично Дональд Трамп гарантирует безопасность Украины. На территории страны может быть размещен иностранный контингент. Однако без американцев нет гарантии, что он сможет не предотвратить повторение вооруженной конфронтации.

В целом то, что мы видим и слышим, является классическим примером обмена информационными ударами. Накануне принятия важных решений нужно создать соответствующий медийный фон, дабы подготовить почву и представить любое достигнутое соглашение как свою победу.

Однако Трамп оказался в более сложном положении, поскольку он сделал первый ход, повысил ставки и всячески дает понять, что намерен действовать с позиции силы.

Если предполагаемая встреча с Владимиром Путиным закончится ничем, что очень вероятно, тогда возникнут вопросы. Где же ваша сила, господин президент? Или, говоря более мягко, дар убеждения? Но по-другому он не может, ибо обещал сделать Америку снова великой.

Впрочем, ждем продолжения. Советы давать не будем, это слишком самонадеянно. Но логично все-таки Вашингтону услышать мнение европейских союзников и действовать с ними, что называется, в одной упряжке. Но, видно, нет на сегодня единства в западном мире. И это, естественно, для России большой плюс.

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Дмитрий Дризе