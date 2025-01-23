Цены обросли мускулами

Оборот фитнес-клубов Свердловской области за год увеличился на 21% и достиг 7,9 млрд руб., незначительно отстав от аналогичного процентного показателя по России (+23% до 262,8 млрд руб.), говорится в исследовании агентства FitnessData. Эксперт объясняет тенденцию увеличением среднего чека и открытием новыхфитнес-точек. Участники рынка заявляют о выросшем спросе на фитнес-услуги, хотя их стоимость увеличилась в среднем на 20%. Несмотря на позитивные прогнозы на первый квартал 2025 года, в перспективе темпы прироста могут замедлиться, поскольку снизится уровень одобрения рассрочки на покупку клубных карт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За прошлый год выручка фитнес-объектов Екатеринбурга выросла на 21% относительно показателя 2023 года, говорится в исследовании агентства FitnessData. В номинальном выражении она составила 7,9 млрд руб. Среднероссийский показатель вырос на 23% — до 262,8 млрд руб.

Как отметила руководитель отдела аналитики агентства Светлана Калина, среди факторов роста уральского рынка — открытие новых объектов. Так, за 2024 год в Екатеринбурге открылось 34 фитнес-объекта, большинство из которых — студии разных форматов. В частности, открылись клубы FitnessArt, автоматизированный XFIT Point и другие. С рынка ушел премиальный фитнес-клуб World Class Центр. Ожидается, что на его месте откроется клуб DriveBlack. Помимо этого, в Екатеринбурге планируется открыть первый клуб федеральной сети Spirit.Fitness. Всего в городе насчитывается более 370 фитнес-объектов.

Среди других факторов увеличения общей выручки фитнес-клубов — рост трат клиентов в действующих клубах и студиях, а также повышение цен. По словам Светланы Калины, средний чек в фитнес-клубах Екатеринбурга вырос на 9% до 2,06 тыс. руб.

«Наибольшим образом выросли цены в студийном сегменте (с учетом новых) — на 10%, в клубах с бассейнами цены в среднем росли темпами ниже 10%, а в клубах без бассейнов прирост оказался незначительным»,— добавила госпожа Калина.

Участники рынка согласились с обозначенными тенденциями. Генеральный директор сети DriveFitness Роман Вальчук рассказал, что за прошлый год появилось три новых клуба: клуб бизнес-формата DriveBlack в Красноярске, в Екатеринбурге и Красноармейске (на месте закрывшегося WorldClass). «Выручка компании выросла на 56% за счет новых локаций и роста цен и спроса. Однако темпы его прироста снизились. Возможно, это связано с погодными условиями и ставками по депозитам, но рынок еще изучает причины»,— отметил господин Вальчук, добавив, что цена на месячный абонемент выросла на 12-15%.

По словам коммерческого директора сети BrightFit Ивана Моисеенко, выручка клубов по сравнению с прошлым годом выросла на 36,3% . «Увеличение объема выручки связано с открытием новых клубов, индексацией стоимости услуг, оптимизацией работы и увеличением продажи дополнительных услуг»,— отметил он, добавив, что стоимость клубных карт в среднем увеличилась на 19,4%.

Господин Моисеенко рассказал, что за прошлый год было открыто три клуба — в Москве, Челябинске и Ижевске. Сейчас в сети 32 клуба, еще пять строятся. Количество клиентов за год увеличилось на 12,7%, что, по его словам, во многом связано с ростом популярности ведения здорового образа жизни. «Все больше людей осознают важность физической активности и здоровья, что стимулирует их записываться в фитнес-клубы. Способствует и развитие фитнес-инфраструктуры — появление новых фитнес-объектов делает занятия спортом более доступными для широкой аудитории»,— считает Иван Моисеенко.

По данным FitnessData, спрос на фитнес-услуги вырос, но количество вовлеченных в занятия спортом осталось на уровне 12%.

Несмотря на ожидаемый прирост уральского фитнес-рынка, который может составить не менее 20% в первом квартале 2025 года, у эксперта есть опасения насчет дальнейшего увеличения выручки. По словам Светланы Калины, предпосылками для этого является, в том числе, снижение одобряемости рассрочек на покупку клубных карт. Она отметила, что сейчас каждая четвертая клубная карта на год приобретается в рассрочку. «В целом, год будет сложнее: мы ожидаем замедления реальных доходов населения, которые влияют на фитнес, и снижение общего количества объектов, которые будут открыты. Это может привести к меньшим темпам прироста в 2025 году»,— подчеркнула госпожа Калина.

Анастасия Таначева