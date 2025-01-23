Азово-Донская бассейновая администрация подготовит к навигации 47 единиц флота

К навигационному сезону, который начнется весной, ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» подготовит 47 единиц технического флота. Об этом сообщает ИА «ПортНьюс» со ссылкой на данные ФБУ.

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В частности, текущий ремонт флота до начала навигации 2025 года будет проведен на 19 судах — земснарядах, буксирном, обстановочном и вспомогательном флоте.

Ремонтные работы в межнавигационный период осуществляется согласно утвержденному на 2025 год графику ремонта судов собственными силами ремонтно-механических мастерских и судовых команд.

Затраты на проведение ремонта в сообщении не указываются.

Сергей Иванов