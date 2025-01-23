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Кубань за год поднялась в рейтинге качества жизни АСИ с 19 на 15 место

Краснодарский край в 2024 году занял 15-ю строчку в рейтинге качества жизни, составляемого Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднявшись в нем на четыре пункта. Об этом сообщается на сайте агентства.

Фото: АСИ

Фото: АСИ

Также свои показатели за год улучшил Севастополь — с 15-ой позиции он поднялся на 13-ю. Вошла в состав двадцатки лидеров Адыгея — она заняла 16-е место.

Исследователи оценивали ситуацию в регионах по 140 показателям в рамках 10 направлений. В целом, они учитывали самые разные факторы, имеющие значение для россиян: от жилищных вопросов до возможностей для самореализации.

Михаил Волкодав

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