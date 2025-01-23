Власти Тайваня хотят гуманно уничтожить 120 тыс. зеленых игуан

Власти Тайваня планируют уничтожить 120 тыс. зеленых игуан, сообщило Министерство сельского хозяйства острова. Эти ящерицы, у которых на Тайване нет естественных врагов, наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wu Taijing / AP Фото: Wu Taijing / AP

«Многие покупали их как милых маленьких питомцев, не понимая, насколько большими и долгоживущими они станут, поэтому они выпустили их на волю в дикой природе, где они действительно прижились в тайваньской среде... Это позволило им размножаться с большой скоростью, что заставило нас отстреливать их и восстанавливать баланс природы»,— рассказал представитель сельскохозяйственного департамента уезда Пиндун Ли Чи-я (цитата по AP).

Власти острова обратились к общественности с просьбой искать гнезда игуан. Убивать пресмыкающихся рекомендуют с помощью рыболовных копий — их называют самым гуманным орудием убийства. В прошлом году специально собранные команды охотников убили около 70 тыс. игуан. Власти выплачивали $15 за тушку.

По данным Агентства лесного хозяйства и охраны природы Тайваня, предположительно около 200 тыс. рептилий обитают в южных и центральных районах острова.