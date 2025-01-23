В Екатеринбурге на ремонт ЗАГСа в Чкаловском районе потратят 9 млн руб.

На ремонт ЗАГСа в Чкаловском районе Екатеринбурга потратят до 9,17 млн руб., следует из лота на портале Госзакупок. Подрядчик выполнит ремонт фасада, входной группы и помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области Фото: Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области

Заявки принимаются до 30 января 2025 года. Подрядной организации необходимо будет установить новые ступени, пандус, монтировать подвесные потолки, оформить здание профлистами, установить двери, оштукатурить и окрасить фасады. Работы необходимо выполнить в течение 150 дней после заключения контракта.

В сентябре в Екатеринбурге открыли новый дворец бракосочетаний в историческом особняке усадьба Переяславцева в центре города на ул. Карла Либкнехта, 3. Подать в него заявление могут пары из Екатеринбурга и Свердловской области вне зависимости от места жительства.

Анна Капустина