Уголовное дело завели из-за подложного акта обследования жилья сироты в Шахунье
В городе Шахунье Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за подложного акта, составленного органами опеки и попечительства, сообщили в региональной прокуратуре 23 января.
Помещение, которое органы опеки Шахуньи сочли пригодным для проживания сироты
Фото: Прокуратура Нижегородской области
Согласно отчету прокурорской проверки, сотрудники опеки не принимали меры к обследованию жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой. При этом в актах было указано, что помещение находится в удовлетворительном состоянии. Прокуратура же установила, что жилье непригодно для проживания.
Дело квалифицировали по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), о конкретных подозреваемых пока не сообщают.
Ребенка-сироту, чьи права нарушены, включили в список нуждающихся в получении жилья.