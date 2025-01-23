Уголовное дело завели из-за подложного акта обследования жилья сироты в Шахунье

В городе Шахунье Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за подложного акта, составленного органами опеки и попечительства, сообщили в региональной прокуратуре 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помещение, которое органы опеки Шахуньи сочли пригодным для проживания сироты

Фото: Прокуратура Нижегородской области Помещение, которое органы опеки Шахуньи сочли пригодным для проживания сироты

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Согласно отчету прокурорской проверки, сотрудники опеки не принимали меры к обследованию жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой. При этом в актах было указано, что помещение находится в удовлетворительном состоянии. Прокуратура же установила, что жилье непригодно для проживания.

Дело квалифицировали по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), о конкретных подозреваемых пока не сообщают.

Ребенка-сироту, чьи права нарушены, включили в список нуждающихся в получении жилья.

Галина Шамберина