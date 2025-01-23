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На месте строительства здания ФСБ в Екатеринбурге нашли монеты и оружие

В Екатеринбурге на месте строительства комплекса зданий ФСБ на ул. Вайнера археологи нашли старинные монеты и части оружия, следует из акта государственной историко-культурной экспертизы.

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Фото: okn.midural.ru

Фото: okn.midural.ru

Фото: okn.midural.ru

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Фото: okn.midural.ru

Фото: okn.midural.ru

Фото: okn.midural.ru

В документах говорится, что культурный слой на участке обследования сохранился фрагментарно и представляет собой участок городского культурного слоя усадеб XIX – начала XX веков.

«Отмечено значительное число фрагментов фаянсовой и фарфоровой посуды, а также обнаружены стеклянные изделия. При расчистке фрагмента булыжной мостовой (брусчатки) были обнаружены деформированные гильзы и пули, обломок огнестрельного оружия, монета 1925 г. достоинством полкопейки. В ходе расчистки гранитных плит, в северной части бутового фундамента, обнаружена монета 1875 г. достоинством 20 копеек»,– указано в документах.

Эксперты пришли к выводу, что проведение строительных работ возможно, при условии разработки раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия.

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