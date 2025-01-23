Работы по откачке мазута из «Волгонефти-239» завершат на следующей неделе
Работы по откачке мазута из танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, завершат на следующей неделе. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ, глава комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталий Савельев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Основные очаги выброса мазута устранены. С кормы «Волгонефть-239» осталось откачать 300 т мазута. Новых масштабных выбросов, по словам вице-премьера, не фиксируется.
Крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, произошло во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате аварии нефтепродукты попали в акваторию Черного моря.