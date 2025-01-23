Работы по откачке мазута из «Волгонефти-239» завершат на следующей неделе

Работы по откачке мазута из танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, завершат на следующей неделе. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ, глава комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталий Савельев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Основные очаги выброса мазута устранены. С кормы «Волгонефть-239» осталось откачать 300 т мазута. Новых масштабных выбросов, по словам вице-премьера, не фиксируется.

Крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, произошло во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате аварии нефтепродукты попали в акваторию Черного моря.

Михаил Волкодав