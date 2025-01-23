Избирком назвал партии, которым не потребуется собирать подписи на Дону

Избирательная комиссия Ростовской области назвала партии, которым не придется собирать подписи для выдвижения кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. Среди них оказались «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди», партии «Коммунисты России» и «Справедливая Россия. Патриоты. За правду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Представители этих партий занимают места в Госдуме России и Заксобрании региона, уже получив поддержку россиян и дончан, в частности. Кроме того, кандидатов «Российской партии пенсионеров» освободили от сбора подписей в Обливском районе, в Кировском и Барило-Крепинском сельских поселениях. Членам партии «Яблоко» не придется собирать подписи в поселке Каменоломни.

Выборы муниципальных депутатов пройдут на Дону в Единый день голосования, 14 сентября. Тогда же жители Ростовской области изберут главу региона.

Дмитрий Ковалевский