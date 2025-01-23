В Татарстане годовая инфляция в декабре 2024 года достигла 9,66%, превысив показатели ПФО (9,54%) и общероссийский уровень (9,52%). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годовая инфляция в Татарстане выросла до 9,66% в декабре 2024 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Годовая инфляция в Татарстане выросла до 9,66% в декабре 2024 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован в продовольственном секторе — 12,41% против 10,32% в ноябре. Значительно подорожала плодоовощная продукция (с 14,57% до 22,07%), особенно огурцы. Годовое снижение цен на помидоры и мясо птицы сменилось ростом. Также увеличились цены на говядину, свинину и молочные продукты, включая сливочное масло и сыры.

Производители закладывали в стоимость своих товаров возросшие расходы, в том числе на оплату труда сотрудников, упаковку, логистику и энергоресурсы. Дополнительное давление на цены оказало сокращение урожая картофеля из-за уменьшения посевных площадей и неблагоприятных погодных условий, а также снижение объемов вылова и переработки рыбы по всей России.

Цены на непродовольственные товары выросли на 5,27% по сравнению с 4,85% в ноябре. Из-за ослабления рубля и высокого потребительского спроса подорожала импортозависимая продукция: холодильники, смартфоны, стиральные машины и пылесосы. Производители связывают это с увеличением затрат на закупку импортных компонентов и готовой продукции. Также ускорился рост цен на бензин из-за сокращения его производства и увеличения логистических расходов.

В сфере услуг рост цен замедлился до 12,37% с ноябрьских 12,62%. Этому, в том числе, способствовал рост предложения некоторых услуг. Кроме того, в конце года в Татарстане увеличилось предложение квартир в долгосрочную аренду — владельцы предпочитали сдавать недвижимость, а не продавать ее. При этом стоимость услуг ЖКХ выросла на 11,23%, а цены на пассажирские перевозки увеличились на 7,17%.

Анар Зейналов