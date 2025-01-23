Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Электропоезд Екатеринбург — Бокситы за первый месяц перевез 33 тыс. пассажиров

Новый пригородный электропоезд «Финист», следующий по маршруту Екатеринбург — Бокситы, за первый месяц работы перевез 32,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороге (СвЖД).

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Уточняется, что с появлением «Финиста» поезда Екатеринбург — Бокситы отправляются дважды в день: из Екатеринбурга в 16:00 и 17:24 (новый), со станции Бокситы в 01:21 (новый) и 04:27. Поезд останавливается на станциях ВИЗ, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье, Ляля, Серов, Лесная Волчанка и других. Заполняемость состава в дни пикового спроса достигает 100%.

Стоимость проезда по маршруту Екатеринбург — Бокситы по полному тарифу составляет 1,2 тыс. руб.

Изначально перевозки по самом протяженному пригородному маршруту Екатеринбург — Бокситы выполняли электропоезда «Ласточки». С 2024 года им на замену вышли «Финисты». За два года курсирования на этом направлении «Ласточки»/«Финисты» перевезли 700 тыс. пассажиров.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...