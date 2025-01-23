Электропоезд Екатеринбург — Бокситы за первый месяц перевез 33 тыс. пассажиров

Новый пригородный электропоезд «Финист», следующий по маршруту Екатеринбург — Бокситы, за первый месяц работы перевез 32,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороге (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Уточняется, что с появлением «Финиста» поезда Екатеринбург — Бокситы отправляются дважды в день: из Екатеринбурга в 16:00 и 17:24 (новый), со станции Бокситы в 01:21 (новый) и 04:27. Поезд останавливается на станциях ВИЗ, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье, Ляля, Серов, Лесная Волчанка и других. Заполняемость состава в дни пикового спроса достигает 100%.

Стоимость проезда по маршруту Екатеринбург — Бокситы по полному тарифу составляет 1,2 тыс. руб.

Изначально перевозки по самом протяженному пригородному маршруту Екатеринбург — Бокситы выполняли электропоезда «Ласточки». С 2024 года им на замену вышли «Финисты». За два года курсирования на этом направлении «Ласточки»/«Финисты» перевезли 700 тыс. пассажиров.

Анастасия Таначева