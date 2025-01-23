Треть петербургских бизнесменов намерена оптимизировать бюджет в ближайшее время

Для развития своего дела 33% предпринимателей из Санкт-Петербурга планируют оптимизировать бюджет, 29% — вложиться в маркетинг и 26% — автоматизировать процессы. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» аналитики сервиса «Яндекс Маркет» по итогам опроса, проведенного среди 1,2 тыс. жителей города, владеющих бизнесом менее пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также респонденты назвали основные трудности на старте своего дела: поиск команды и наем сотрудников (40%), нехватка клиентов (37%) и недостаток знаний в области маркетинга и продвижения (29%). Помимо этого, опрошенные отмечали, что сталкивались с «бытовыми» проблемами, например, связанными с оснащением офиса. Наиболее необходимым инструментом на старте назвали маркетплейсы для бизнеса (32%).

При этом около трети петербургских предпринимателей все еще преодолевают трудности, что, как уточняется в исследовании, больше, чем в других регионах РФ. Те, кому уже удалось с ними справится, сообщили, что больше всего им помогли это сделать обучающие курсы и программы консультации со специалистами (25%) и поддержка бизнес-сообществ и опытных бизнесменов (18%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно результатам опроса «СберНПФ», 59% петербуржцев за последние два года улучшили свои финансовые привычки.

Артемий Чулков