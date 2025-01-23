На цифровую трансформацию Кубани за три года направили 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае на реализацию программы цифровой трансформации отраслей экономики Краснодарского края в 2022-2024 года направили 1,5 млрд руб. Об этом, выступая на «парламентском часе» в ЗСК, заявил глава регионального департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, особое внимание в этих вопросах было уделено отрасли IT, поддержке занятых в ней компаний и деятельности краевого МФЦ.

Господин Завальный также отметил, что доля отечественного программного обеспечения, закупаемого органами исполнительной власти Кубани, достигла 98,6% при первоначальных планах добиться 85% к концу 2023 года.

Кроме того, глава департамента рассказал, что в 2022-204 годах около 75 тыс. жителей Краснодарского края проголосовали за подключение к услугам связи своих хуторов и станиц. Это позволило установить вышки сотовой связи в 132 из них, охватить мобильной сетью и доступом в интернет более 36 тыс. кубанцев.

Комментируя выступления Станислав Завального, председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что подготовленные ведомством материалы станут хорошим подспорьем для депутатской деятельности в округах.

«Безусловно, проведенная департаментом работа заслуживает высокой оценки. Но предстоит сделать еще больше по тому комплексу вопросов, которые не являлись предметом сегодняшнего обсуждения, но которыми давно и плотно занимается профильный департамент. От выбранной им стратегии по продвижению перспективных направлений во многом зависит успех развития региона»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин