Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в госизмене

Житель Крыма, который снял на видеокамеру дислокацию российских войск в Феодосии, предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, 32-летний житель Ленинского района, являвшийся не согласным с проведением РФ специальной военной операции, в июне 2023 года вступил в интернет-сообщество в социальной сети, созданное главным управлением разведки министерства обороны Украины. Осенью он уже получил задание провести фотографирование и видеосъемку мест расположения российских военных в Феодосии, отмечается в релизе.

«За отправленную информацию обвиняемый получил от куратора денежные средства. Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по Вооруженным Силам Российской Федерации. Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный Суд Крыма.

Андрей Петров