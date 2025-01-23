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В Верхней Пышме началась реставрация космического корабля «Буран»

В Музейном комплексе в Верхней Пышме началась реставрация орбитального космического корабля «Буран» (изделие 2.01 «Байкал») — единственного летного экземпляра, сохранившегося в России, сообщили в пресс-службе музея. Сейчас на территории музея ведется строительство специального павильона для экспозиции, посвященной программе «Энергия-Буран» и самому кораблю.

Разгрузка космического корабля "Буран"

Разгрузка космического корабля "Буран"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Разгрузка космического корабля "Буран"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первым этапом реставрации «Бурана» будет сканирование корпуса корабля, на основе которого будут спроектированы и изготовлены недостающие детали.

«Реставрация "Бурана" — уникальный проект. Специалистов по реставрации космической техники, насколько мне известно, нет, и до нас никто не выполнял подобную работу. Мы ставим перед собой задачу придать законченный внешний вид орбитальному кораблю и организовать доступ посетителей внутрь, чтобы показать как можно больше конструктивных элементов и инженерных решений»,— сообщил директор Музейного комплекса Николай Резинских. Он отметил сложность реставрационных работ из-за отсутствия чертежей и уникальности использованных материалов.

«Буран» — советский орбитальный космический корабль многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Он совершил свой первый и единственный полет 15 ноября 1988 года без экипажа на борту. Хотя «Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос, программа «Энергия-Буран» была закрыта.

Всего было создано пять экземпляров «Бурана»: три из них были разрушены, один находится в музее на Байконуре (Казахстан). Образец космического корабля, который 5 августа 2024 года получил Музейный комплекс в Верхней Пышме, имеет неофициальное название «Байкал».

Полина Щуцкая

Фотогалерея

«Буран» приземлился в Верхней Пышме

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В музейном комплексе в Верхней Пышме появился третий летный экземпляр орбитального корабля &quot;Буран&quot; - «Буран 2.01. «Байкал»

В музейном комплексе в Верхней Пышме появился третий летный экземпляр орбитального корабля "Буран" - «Буран 2.01. «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Программа Многоразовой транспортно-космической системы была завершена в 1993 году, когда степень готовности корабля оценивалась в 30-50%

Программа Многоразовой транспортно-космической системы была завершена в 1993 году, когда степень готовности корабля оценивалась в 30-50%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сейчас кораблю требуется серьезная реставрация, работы, по словам сотрудников музейного комплекса, займут не менее 1,5-2 лет

Сейчас кораблю требуется серьезная реставрация, работы, по словам сотрудников музейного комплекса, займут не менее 1,5-2 лет

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

&quot;Буран&quot; частично реставрировали в 2011 году, для участия в авиасалоне &quot;МАКС - 2011&quot;. Тогда посетители смогли увидеть изделие, отреставрированное с одной стороны

"Буран" частично реставрировали в 2011 году, для участия в авиасалоне "МАКС - 2011". Тогда посетители смогли увидеть изделие, отреставрированное с одной стороны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Процесс отгрузки и установки корабля на шасси занял около 8 часов

Процесс отгрузки и установки корабля на шасси занял около 8 часов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля &quot;Буран&quot; на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля &quot;Буран&quot; на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля &quot;Буран&quot; на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля &quot;Буран&quot; на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля &quot;Буран&quot; на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля &quot;Буран&quot; на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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В музейном комплексе в Верхней Пышме появился третий летный экземпляр орбитального корабля "Буран" - «Буран 2.01. «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Программа Многоразовой транспортно-космической системы была завершена в 1993 году, когда степень готовности корабля оценивалась в 30-50%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сейчас кораблю требуется серьезная реставрация, работы, по словам сотрудников музейного комплекса, займут не менее 1,5-2 лет

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

"Буран" частично реставрировали в 2011 году, для участия в авиасалоне "МАКС - 2011". Тогда посетители смогли увидеть изделие, отреставрированное с одной стороны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Процесс отгрузки и установки корабля на шасси занял около 8 часов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Разгрузка космического корабля "Буран" на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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