Адыгея запускает проект по привлечению ветеранов СВО на госслужбу

Адыгея с февраля приступает к реализации региональной программы профессиональной подготовки «Герои Адыгеи», целью которой является привлечение ветеранов СВО на государственную и муниципальную службу. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На федеральном уровне такая программа действует с прошлого года, теперь ее запускают на региональном.

Для участия в программе кандидатам нужно пройти анкетирование и тестирование. В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» уже работает пункт дистанционной оценки для отбора и последующего обучения в Высшей школе государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Кроме того, с запуском региональной программы у участников СВО появляется возможность учебы в вузах Адыгеи. Также в республике для ветеранов, которые займут должности на госслужбе, будет сформирован корпус наставников, куда войдут руководители органов власти, отметил Мурат Кумпилов.

Андрей Петров