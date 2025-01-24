Операторами «Фермерского островка “Покупай Пермское”» стали ИП Елена Баннова и «Чердынь-хлеб»

Операторами первого отдела по продаже фермерской продукции «Фермерский островок “Покупай Пермское”» стали индивидуальный предприниматель Елена Баннова и ООО «Чердынь-хлеб». Госпожа Баннова и «Чердынь-хлеб» управляют «Фермерским островком», недавно открывшимся в ТРК «СпешиLove». Эти сведения указаны на сайте регионального заксобрания, а также в докладе зампреда краевого правительства — министра промышленности и торговли Прикамья Алексея Чибисова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: В ТРК «СпешиLove» запустили торговую точку «Фермерский островок «Покупай пермское«» Фото: В ТРК «СпешиLove» запустили торговую точку «Фермерский островок «Покупай пермское«»

Торговая точка «Фермерский островок “Покупай Пермское”» продает мясные деликатесы, молочную продукцию и сыры, мед, продукцию пчеловодства и многое другое. В «Фермерском островке» представлена товары, изготовленные 23 производителями: самой Еленой Банновой, ИП КФХ Натальей Сакулиной, «Агрофирмой Труд», «Чердынь-хлеб», торговой маркой «Оборинские мануфактуры», ИП Максимом Ладкиным и другими.

В 2025 году в Прикамье планируется открыть три торговых «Фермерских островка “Покупай Пермское”».

В сервисе Kartoteka.ru указано, что Елена Баннова являлась индивидуальным предпринимателем и работала в сфере розничной торговли мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, но в 2022 году прекратила деятельность ИП. «Чердынь-хлеб», зарегистрированное в 2022 году, производит хлеб и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения. Возглавляет организацию Марина Ефимова, а учредителем является администрация Чердынского городского округа. Правопредшественником ООО «Чердынь-хлеб» было МП «Чердынь-хлеб» Чердынского городского округа.

Первый «Фермерский островок “Покупай Пермское”» в краевой столице открылся в конце декабря 2024 года в ТРК «СпешиLove». Проект «Покупай пермское», под брендом которого запустили новый отдел, в регионе ранее уже действовал. Его запускали краевые власти после кризиса 2008 года для увеличения доли местных сельхозтоваропроизводителей на внутреннем рынке Прикамья.