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Четыре представлявшихся волонтерами жителя Башкирии задержаны за кражи у пожилых

В Стерлитамаке 34-летнего водителя и трех безработных женщин 28, 37 и 44 лет подозревают в кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Башкирии, предполагаемые воры задержаны. Одна из женщин ранее неоднократно судима за кражу, мошенничество и грабеж.

Задержанные дали признательные показания. Двух подозреваемых заключили под стражу, одна из женщин находится под домашним арестом, водитель — под подпиской о невыезде.

В дежурную часть управления МВД по Стерлитамаку поступило два заявления о краже от 77-летней и 82-летней жительниц города. Выяснилось, что в один и тот же день к пенсионеркам постучались две неизвестных девушки, которые представились волонтерами и предложили пожилым людям помощь по хозяйству.

Оставляя входную дверь открытой, гостьи приглашали пострадавших на кухню, чтобы обсудить детали благотворительности. В это время их сообщница заходила в квартиру и меняла деньги на муляжи купюр. Около подъезда злоумышленниц ждал водитель. Забрав деньги, подозреваемые скрывались с места преступления. В общей сложности фигуранты уголовного дела похитили у пенсионерок более 260 тыс. руб.

Майя Иванова

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