В 2024 году на Дону выявили 1,4 тысячи нарушений при декларировании зерна

По итогам 2024 года в Ростовской области выявили более 1,4 тысячи деклараций на злаковые, зернобобовые и масличные культуры, не соответствующие требованиям регламента. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

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В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что исследования зерна на остаточные пестициды — в частности, калиевую, демитиламинную и натриевую соли — не проводились.

Так, в ноябре прошлого года на сайте Росаккредитации выявили случай недостоверного декларирования пшеницы для пищевого использования у индивидуального предпринимателя из Песчанокопского района. Объем партии составил 700 т.

Снежана Стодольская