Более 8 млн нарушений ПДД выявили комплексы фотовидеофиксации в Петербурге за год

По итогам прошедшего года комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали в Петербурге более 8 млн нарушений правил дорожного движения. Такую цифру назвали 23 января в городском комитете по информатизации и связи.

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Из общего числа зафиксированных в 2024 году несоблюдений ПДД до 89% приходится на нарушения скоростного режима, отмечается в статистических данных. За минувший год в Петербурге было установлено около 100 новых комплексов. Камеры появились на 30 перекрестках, еще 50 фоторадарных комплексов установлены на линейных участках дороги.

Согласно приведенной комитетом информации, наибольшее количество комплексом фотовидеофиксации было установлено в Пушкинском (15), Фрунзенском (12) и Московском (10) районах города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный объявил конкурс на 1,2 млрд рублей на размещение 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по 180 адресам в разных районах Петербурга.

Андрей Цедрик