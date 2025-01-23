Депутаты хотят ужесточить наказания за нарушения при перевозке нефтепродуктов

После крушения танкеров в Керченском проливе, которое привело к экологической катастрофе, законодатели предлагают подумать об ужесточении наказаний за нарушения при перевозке нефтепродуктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он отметил, что федеральный закон обязывает компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Он заявил, что считает целесообразным рассмотреть варианты ужесточения ответственности за нарушения требований законодательства как к компаниям, перевозящим нефтепродукты, так и к надзорным органам.

Относительно непосредственно трагедии в Керченском проливе Александр Двойных отметил, что потерпевшие крушение танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание. Почему суда оказались в морской акватории, кто отвечал за навигацию — будет выяснять следствие. Но нужна и тщательная проверка действий тех, кто отвечал за их техническое состояние.

«Важно в ближайшее время провести тщательную ревизию состояния всех танкеров, выходящих в водное пространство, на соответствие техническому состоянию, с планами по предупреждению рисков разлива нефтепродуктов и финансового обеспечения для ликвидации последствий возможных аварий»,— добавил он.

Михаил Волкодав