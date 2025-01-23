«Акцент в программах делается на региональные культурные проекты»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о втором сезоне передач, посвященном современным арт-пространствам и резиденциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Было время, и был я крутым подкастером. Это шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Аккурат с началом пандемии активизировался «подкастерский движ», и я стал вести получасовую программу с тем же названием «Арт и Факты». Я там встречался с коллекционерами и прочими деятелями искусства. Проект был успешным, входил в топы на разных платформах, но постепенно я к нему остыл, хотя, возможно, и зря — мне самому нравилось. Поэтому, когда ко мне обратилась Саша Болдырева, директор Форума доноров, с предложением вести серию подкастов «Музеи и меценаты», я практически сразу согласился.

«Форум доноров — это ассоциация, которая объединяет крупный бизнес и некоммерческие организации, корпоративные и частные фонды. Нам уже больше 23 лет. "Доноры" — слово, может быть, не очень привычное, тем не менее вполне принятое в сообществе, оно обозначает организации или людей, которые инвестируют и жертвуют деньги на благотворительность и социальные инвестиции. Мы очень рады, что у нас в этом году продолжается второй сезон подкаста "На стоящее дело", который мы делаем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив»,— рассказывает Саша Болдырева.

Подкаст «На стоящее дело» ориентирован на такую важную часть деятельности всяких благотворителей (и частных лиц, и фондов) как поддержка культуры вообще и культурной политики регионов в особенности. Мне нравится, что акцент в наших программах делается как раз на региональные, локальные проекты продвижения местной самоидентичности через культуру, искусство, музейную деятельность. И как возрастает привлекательность провинции именно через музеефикацию территорий. Даже скорее через «артизацию» общественных пространств (я сам, признаюсь, выдумал этот термин, от слова «арт» — искусство), имея в виду появление объектов паблик-арта, арт-резиденции и прочее. Это происходит на наших глазах в таких разных городах как знаменитый Суздаль или гораздо менее известные нижегородская Выкса, челябинская Сатка или мурманские Апатиты. Ведем подкаст мы с Сашей, и его уже можно услышать на всех платформах. Присоединяйтесь!

Дмитрий Буткевич