В Челябинске задержали подозреваемого в поджоге магазина колясок

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску при силовой поддержке ОМОНа задержали 35-летнего подозреваемого в поджоге магазина «Дом колясок у Тихоновой». Его мотивы устанавливаются, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возгорание в магазине на улице Молдавской произошло ночью 6 декабря 2024 года. Пожар охватил кровлю и помещение внутри здания на площади 300 кв. м. Сумма ущерба составила 7 млн руб. Экспертиза установила, что причиной происшествия стал поджог. Было возбуждено уголовное дело.

Виталина Ярховска