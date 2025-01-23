обновлено 15:15
Назначен новый руководитель Чернушинской ТИК
Председателем территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чернушинского округа назначена Марина Шнейдер. В этой должности она сменила Светлану Тиунову, вышедшую на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.
Фото: сайт Избирательной комиссии Пермского края
Госпожа Шнейдер ранее занимала должность заместителя председателя этой территориальной избирательной комиссии, работала в управлении образования администрации Чернушки.