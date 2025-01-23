Назначен новый руководитель Чернушинской ТИК

Председателем территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чернушинского округа назначена Марина Шнейдер. В этой должности она сменила Светлану Тиунову, вышедшую на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Избирательной комиссии Пермского края Фото: сайт Избирательной комиссии Пермского края

Госпожа Шнейдер ранее занимала должность заместителя председателя этой территориальной избирательной комиссии, работала в управлении образования администрации Чернушки.