«Форма была вдохновлена цубой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новых моделях часового бренда PS Horology.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PS Horology Фото: PS Horology

Часовщик Питер Спик, ранее известный как Питер Спик-Марин, крайне плодовит. И не только в создании новых часов, но и в запуске новых брендов. За восемь лет, прошедших с тех пор, как Питер расстался с маркой Speake-Marin, он успел посотрудничать с разными брендами — от Harry Winston до MB&F и Wostep Watch — и часовыми мастерами.

Относительно недавно, в 2022 году, он представил новый бренд PS Horology, а теперь и две новые модели: Tsuba Blue и Tsuba Dong Son. Обе модели будут запущены в продажу в 2025-м. Серии лимитированные, в 100 и 80 экземпляров, соответственно. Несмотря на то, что Спик-Марин — отличный часовщик, специалист по интересным механизмам, в новинках хочется подробно рассмотреть необычную форму корпуса.

Форма эта была вдохновлена цубой — фигурной гардой на конце рукояти японского меча, которая как балансирует оружие, так и защищает руку от лезвия. В период Эдо эти гарды превратились из простых и практичных в высшей степени декоративные, и только их изготовлением занимались целые династии мастеров. Неудивительно, что такие цубы как реликвии передавали из поколения в поколение.

С механизмом тут все тоже очень хорошо. Он изготовлен на мануфактуре Vaucher в Флерье, калибр 5401 с автоматическим микроротором. В Tsuba Dong Son примечателен еще и циферблат. На циферблате часов изображены графические концентрические символы барабанов Донг Сон, а также фигурные стрелки в форме копий и кинжалов Донг Сон. Обнаруженная археологами в 1924 году культура Донгшон была цивилизацией бронзового века, процветавшей на севере Вьетнама между 1000 годом до нашей эры и первым веком нашей эры. Очень красивые и эстетские часы. И «простая» модель лично мне нравится даже больше.