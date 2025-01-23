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Нижегородца арестовали по обвинению в отправке порно ребенку

Уренский райсуд Нижегородской области арестовал до 18 февраля 2025 года обвиняемого в распространении порнографии, сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело заведено по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ — распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием сети «Интернет».

Фигуранта задержали 20 января, вину он признал. Судебное заседание о назначении меры пресечения прошло в закрытом режиме.

Галина Шамберина

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