Группа «Развитие» стала субподрядчиком по строительству нового корпуса «ОДК-СТАР»

СГ «Развитие» подписала контракт на возведение каркаса нового производственного корпуса для пермского предприятия «ОДК-СТАР». Как сообщили в строительной группе, «Развитие» будет выполнять работы в качестве субподрядчика. АО «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) уже приступило к строительству нового корпуса площадью 17 тыс. кв. м. Цех будет предназначен под производственно-испытательную базу электронных агрегатов для авиационных двигателей ПД-8, ПД-14, ПС-90А.

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Новый корпус разместится на промплощадке предприятия на ул. Куйбышева, 140а. Известно, что генподрядчиком по возведению корпуса является московская компания «Пелискер», которая специализируется на транспортном строительстве: возведении и реконструкции мостов, путепроводов, тоннелей, дорожных развязок и прочего.

Руководитель направления по устройству свайных фундаментов СГ «Развитие» Дмитрий Иванов пояснил, что специалисты приступили к подготовке площадки под фундамент и свайное основание. В течение 2025 года компания должна смонтировать каркас здания цеха для производства электронных агрегатов. При строительстве станут использовать в том числе материалы, производимые входящим в СГ «Развитие» заводом «ЖБИ Стройиндустрия»: колонны, балки, плиты перекрытий. Завод уже начал отгрузку необходимых стройматериалов.

СГ «Развитие» работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. За время существования группа возвела 28 домов общей площадью более 280 тыс. кв. м. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли.

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, занимается их послепродажным обслуживанием. Новый корпус предприятия строится по программе модернизации производства. Запуск производственно-испытательной базы электронных агрегатов для авиационных двигателей оптимизирует производственные и логистические цепочки, усовершенствует технологические процессы, что в итоге повысит объемы производства «ОДК-СТАР».