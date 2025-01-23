В Екатеринбурге выставили на продажу дом у резиденции губернатора за 35 млн руб.

Администрация Екатеринбурга выставила на продажу здание в переулке Почтовый, 9 возле резиденции губернатора. Как указано на сайте городской администрации, к продаже предлагают трехэтажное здание, площадь: 162,3 кв. м и земельный участок (302 кв. м) для общественно-деловых целей на ул. Пушкина, 21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс панорамы Фото: Яндекс панорамы

Начальная цена продажи дома с землей – 35,1 млн руб. Рыночная стоимость здания составила 27 млн руб., а земельного участка – 8 млн руб. Задаток для участия в аукционе составляет 3,5 млн руб.

Объект продают в рамках приватизации муниципального имущества. Постановление об условиях приватизации подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.