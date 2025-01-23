Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге выставили на продажу дом у резиденции губернатора за 35 млн руб.

Администрация Екатеринбурга выставила на продажу здание в переулке Почтовый, 9 возле резиденции губернатора. Как указано на сайте городской администрации, к продаже предлагают трехэтажное здание, площадь: 162,3 кв. м и земельный участок (302 кв. м) для общественно-деловых целей на ул. Пушкина, 21.

Фото: Яндекс панорамы

Фото: Яндекс панорамы

Начальная цена продажи дома с землей – 35,1 млн руб. Рыночная стоимость здания составила 27 млн руб., а земельного участка – 8 млн руб. Задаток для участия в аукционе составляет 3,5 млн руб.

Объект продают в рамках приватизации муниципального имущества. Постановление об условиях приватизации подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...