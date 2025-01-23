В Челябинской области выдача автокредитов сократилась на 45%

В четвертом квартале 2024 года жители Челябинской области взяли автокредиты на общую сумму 11,2 млрд руб. Это на 44,6% меньше, чем за третий квартал. В среднем по стране снижение объема выдачи займов на покупку машины за три месяца составило 44,9%, а за год — 16,1%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самая сильная динамика сокращения объема выданных автокредитов в регионах в последнем квартале прошлого года была зафиксирована в Красноярском крае (-51,4%), Ростовской (-50,6%) и Новосибирской (-49,0%) областях, Ханты-Мансийском АО (-49,0%), а также в Московской области (-48,7%). Что касается количества займов на покупку машины по стране, их число за три месяца уменьшилось на 38,8%, до 295,4 тыс.

Виталина Ярховска