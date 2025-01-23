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В Башкирии направили более 60 млн рублей на развитие пчеловодства

За последние четыре года в Башкирии на развитие пчеловодства направили более 60 млн руб. из бюджета, сообщил на заседании международного конгресса пчеловодов ApiGlobal глава республики Радий Хабиров. По его словам, с этого года будет удвоена ставка субсидий за содержание племенных пчелосемей — до 2 тыс. руб. за одну пчелосемью.

Глава Башкирии подчеркнул, что республика является лидером по производству товарного меда. В ней действует комплексная программа по развитию пчеловодства до 2030 года.

«Сейчас в регионе трудятся около 12 тыс. пчеловодов, насчитывается 275 тыс. пчелосемей. В прошлом году мы произвели более 5 тыс. тонн товарного меда. Это десятая часть всего общероссийского объема и почти треть — по Приволжскому федеральному округу»,— отметил господин Хабиров.

Майя Иванова

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