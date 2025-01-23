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Профсоюз отсудил у «Башкиравтодора» 16 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования республиканской организации Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства (Роспрофтрансдор) о взыскании с АО «Башкиравтодор» 16,2 млн руб. задолженности по профсоюзным взносам. Долги образовались с 2022 года по январь 2024 года, говорится в решении.

Как следует из судебного решения, в структуру профсоюза на момент разбирательств входило 18 первичных организаций работников «Башкиравтодора», а на профсоюзном учете состояло более 2,8 тыс. сотрудников компании. По условиям коллективного договора, работодатель должен был перечислять 1% от зарплаты работников-членов профсоюза в региональную организацию Роспрофтрансдора.

Доказательств о надлежащем исполнении обязательств и возражений по существу требований ответчик не представил. Также суд отклонил довод «Башкиравтодора» о банкротстве компании, так как исковое заявление о взыскании задолженности было подано до введения в компании процедуры наблюдения.

АО «Башкиравтодор» в 2010 году реорганизовано из одноименного ГУП, является крупнейшим дорожным подрядчиком Башкирии. Основным акционером компании выступает республика, которой принадлежит 59,3% акций, остальной пакет — в собственности государственной инвестиционной компании АО «Региональный фонд». В 2023 году убытки «Башкиравтодора» составили 4,1 млрд руб. при выручке 13 млрд руб., весной 2024 года начался процесс о банкротстве компании. Долги «Башкиравтодора» превысили 8,5 млрд руб.

Идэль Гумеров

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