ЖК «Лестория» от «Неометрии» в финале конкурса новостроек ТОП ЖК-2025

Жилой комплекс «Лестория» стал финалистом конкурса ТОП ЖК-2025 в федеральной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома».

Федеральный девелопер «Неометрия» реализует проект класса эко комфорт-плюс с широким набором сервисов премиум-уровня в формате 24/7. Комплекс состоит из шести зданий высотой от 15 до 17 этажей, расположенных в одном из самых экологически чистых и малозаселенных районов Сочи – Кудепсте, рядом с Национальным парком и Тисо-самшитовой рощей. Российское бюро SCAPE спроектировало авторскую концепцию благоустройства закрытой территории, включающую в себя 55 зон активностей. Для жителей комплекса предусмотрена парковая зона и бамбуковая роща, а также активити-центр, включающий в себя площадки для мини гольфа, локации для спорта и релакса, а также общественные огороды.

Жемчужиной ЖК «Лестория» являются видовые террасы на крышах домов, с которых открывается панорамы на море, лес и горы. Здесь будут располагаться навесы от солнца и осадков с вертикальным озеленением и адиабатические системы охлаждения. Для различных сценариев отдыха предусмотрена уличная мебель, в том числе шезлонги и качели. Кроме того, пространства делятся на зоны тихого отдыха и «соседские зоны», где можно встретиться компаниям.

«В своих проектах мы задаем тренды на сочетание высочайшего уровня сервиса и современных продуктовых решений – это полноценные городские пространства с единой экосистемой. Создаем качественные объекты недвижимости с обширной сервисной составляющей. Кроме того, реализуем проекты в рамках комплексного развития территории, что подразумевает обогащение локации разнообразной инфраструктурой», – отметила Елена Плеханова, PR-директор федерального девелопера «Неометрия».

ЖК «Лестория» реализуется по договору КРТ, в непосредственной близости строятся объекты социального назначения. Так, девелопер возвел самый крупный в ЮФО детский сад на 550 мест. Кроме того, компания улучшила транспортную ситуацию в районе – построила новый капитальный мост и участок двухполосной автомобильной дороги.

«Неометрия» благоустраивает набережные с обеих сторон реки Кудепста. На правом берегу спроектированы отдельная зона для отдыха и игр, амфитеатр с ландшафтным озеленением, комфортные пространства с гамаками, детская площадка и специальные площадки для любителей пляжного волейбола, бадминтона и воркаута. На левом берегу – современное озеленение с ухоженными газонами, деревьями и быстрорастущими кустарниками различной высоты.

Застройщик: ООО СЗ “РОДИНА” Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://neometria.ru/