Суд признал незаконным отказ фонда капремонта перечислить деньги со спецсчета

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск АО «Ремонтно-эксплуатационный участок №1» к Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов о взыскании денежных средств на выполнение работ в многоквартирном доме в поселке Дубки. Решение размещено в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дом выбрал способ накопления денег на капремонт на спецсчете. В октябре 2023 года собственники приняли решение о проведении ремонта внутридомовой инженерной системы, а затем заключили договор с АО «РЭУ № 1». Договор предусматривал аванс в размере 482 тыс. руб., остальные средства должны были быть перечислены по мере поступления на счет. Однако фонд отказался перечислять аванс под предлогом того, что на спецсчете недостаточно средств на весь ремонт, а рассрочка не предусмотрена при финансировании капремонта. Кроме того, фонд указал, что в региональной программе данные работы стоят только с 2026 по 2028 годы. Подрядчик обратился в суд, его позицию поддержала прокуратура.

«Необходимость проведения досрочных ремонтных работ подтверждена истцами в ходе судебного разбирательства. Прокуратура области поддержала заявленные требования в полном объеме»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в прокуратуре Ярославской области.

Суд встал на сторону подрядчика и прокуратуры и в части права собственников на проведение работ в рассрочку.

«Доводы ответчика о том, что рассрочка не является источником финансирования капитального ремонта, отклонены, так как предоставление собственникам дополнительного времени на оплату уже выполненных работ позволяет собственникам использовать результат работ»,— говорится в решении суда.

Арбитражный суд возложил на региональный фонд обязанность дать распоряжение банку на перечисление истцу денежных средств. Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, это не единичный случай, когда фонд отказывает в финансировании работ по спецсчетам. Представители прокуратуры области осуществляют выезд в многоквартирные дома с целью установления необходимости досрочного проведения капремонта.

«Прокуратурой принято участие в более десяти аналогичных делах по искам подрядчиков к Региональному фонду. Доводы исковых заявлений поддерживаются прокуратурой области, судебными решениями требования истцов удовлетворяются в полном объеме, либо производства по делам прекращаются в связи с добровольной выплатой Региональным фондом денежных средств до вынесения судом итогового решения»,— сообщили в прокуратуре.

Антон Голицын