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В трех районах Сочи введут дополнительные платные парковки

С 3 февраля 2025 года в трех районах Сочи введут дополнительное платное парковочное пространство. Такие парковки организуют на улицах Лазаревского, Центрального и Адлерского районов, передает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Адлерском районе платные парковки появятся на улицах Ромашек, Кирпичная, Фабричная, Энгельса и других — всего более 10. В Центральном районе парковки оборудуют на улицах Театральная, Московская, Пластунская, Чебрикова, а также в переулках Зеленый и Горького. Больше всего новых платных парковок появится в Лазаревском районе. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте мэрии Сочи.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов напомнил, что на территории курорта платное парковочное пространство действует на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. По словам господина Копылова, упорядоченная парковка помогла снизить стихийные заторовые ситуации, аварийность.

В рамках очередного этапа работы планируется создание парковочного пространства на 36 участках автодорог общего пользования местного значения. Таким образом появятся более 1,5 тыс. новых парковочных мест.

В мэрии напомнили, что платные парковки работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость парковки варьируется в зависимости от востребованности улицы.

Вячеслав Рыжков

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