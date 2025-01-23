Рабочего будут судить за гибель каменщика на стройке в поселке Западном

Сосновский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, его обвиняют в гибели каменщика во время строительства многоквартирного дома в поселке Западном. Следствие считает, что он нарушил правила безопасности, сообщает прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. На 55-летнего каменщика, который находился в шахте лифта, с высоты десятого этажа упали кирпичи. От полученных травм рабочий скончался на месте.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил тогда контроль за погрузкой. Выяснилось, что поддоны с кирпичами разместили на неровной поверхности, покрытой снегом и льдом. Челябинец признал вину в полном объеме и возместил семье погибшего причиненный вред. Он работал на стройке по договору подряда, заключенному с ООО «Жилтехстрой».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Ольга Воробьева